La Sampdoria analizza con attenzione la struttura finanziaria del Chievo, prossimo avversario dei blucerchiati in campionato. In particolare, la Samp è interessata al rivoluzionario meccanismo dei bond: infatti la società di Campedelli tra poco lancerà sul mercato il suo bond personale. Con il nuovo sistema, i gialloblù sperano di raccogliere 3 milioni da investire nel nuovo centro sportivo. I veneti saranno la prima squadra ad aderire alla nuova piattaforma Kickoffers.com, che proporrà queste obbligazioni agli investitori. Sottoscrivendole, in pratica si farà un investimento sulla prossima stagione della squadra. "E' una nuova forma di finanziamento, molti club ci stanno pensando, vedremo" è il commento rilasciato dalla società doriana in merito all'indiscrezione a Il Secolo XIX.



Il meccanismo è piuttosto semplice. La società - italiana - KickOffers permette di investire acquistando e vendendo KickBond. Si tratta di obbligazioni con un tasso di interesse variabile, legato al rendimento della squadra e alle prestazioni di un suo giocatore simbolo, nel caso del Chievo Birsa. Ogni rete dello sloveno, ad esempio, varrà uno 0,5% in più. Quasi una sorta di 'fantacalcio finanziario', scrive il quotidiano, che fornisce anche ulteriori specifiche in merito al funzionamento di questo innovativo sistema di autofinanziamento. Ogni investitore potrà decidere di investire da 100 a 5.000 euro per sottoscrivere i bond, che non avranno durata temporale obbligata (al massimo quinquennale, e potranno essere venduti in qualsiasi momento) e saranno quotati alla Borsa di Malta. Il rendimento come detto sarà calibrato sui risultati sportivi del club e del giocatore simbolo.



Già qualche tempo fa c'era stato un tentativo simile in italia. A fine 2017 il Benevento ha sfruttato un'altra piattaforma (Tifosy) per lanciare i suoi mini bond, non quotati, vincolati per 5 anni e con il rendimento del 8% annuo. Con questo sistema la proprietà del club Campano ha già raccolto 1.5 milioni che serviranno per finanziare le strutture accessorie dello stadio. L'idea della Samp potrebbe essere simile, in modo da iniziare a raggranellare la liquidità necessaria per l'acquisto ad esempio dello stadio Ferraris.