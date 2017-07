Sabato 5 agosto. Sarà questa la data da cerchiare sul calendario in casa Sampdoria per conoscere qualcosa di più in merito al futuro di Patrik Schick. L'attaccante blucerchiato la prossima settimana sarà a Genova, e si sottoporrà alle visite mediche alla presenza del club, così da appurare se il problema cardiaco è stato finalmente superato. Dall'esito degli esami dipenderà anche il calciomercato attorno al giocatore ceco.



Bisognerà capire se riceverà l'idoneità, e se sarà indeterminata oppure soggetta ad una qualche limitazione temporale. Non si tratta di una differenza di poco conto, perchè se non sussistessero più problemi Schick rientrerebbe prepotentemente nell'elenco dei giocatori più appetiti. La Juve non lo ha mollato, così come l'Inter che ha già strappato un accordo di massima con Ferrero. E poi Roma, Psg, Tottenham e Borussia Dortmund restano tutte alla finestra per il classe 1996. Da Corte Lambruschini sono sempre stati piuttosto chiari in merito ad un'eventuale cessione: soldi, nessun prestito, e almeno 30,5 milioni, la stessa cifra pattuita con la Juve.



PROPOSTA SAMP - La Samp però vuole districare la situazione prima di metà agosto, e per farlo sta valutando seriamente la possibilità di convincere Schick a rimanere a Genova ancora per una stagione. In questo senso si è rivelato molto importante il viaggio a Praga fatto da Ferrero e Osti nei giorni scorsi. Lo stesso patron doriano avrebbe presentato al giocatore una complessa proposta contrattuale, contenente un prolungamento sino al 2022 e anche un più che corposo aumento di ingaggio. Si tratterebbe di uno 'scatto' salariale di oltre un milione di euro, perchè il presidente blucerchiato avrebbe proposto a Schick di passare dai 330.000 euro che percepisce attualmente a un milione e 350 mila euro a stagione. Una cifra destinata a salire ulteriormente dal momento che il bonus legato alle reti porterebbe il giocatore sino ai 2 milioni netti. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica sarebbe un importo addirittura superiore a quanto proposto dalla Juve a suo tempo.



REAZIONE - La proposta della Samp è stata accolta ovviamente con grande soddisfazione da Schick, che ha chiesto qualche giorno alla dirigenza per riflettere. L'ex Sparta Praga ha promesso una risposta dopo il 5 agosto, la data cerchiata di rosso a Genova, sponda Samp.