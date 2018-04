Dal 2015 la Sampdoria ha abbandonato lo sponsor tecnico Kappa, e si è affidata alle cure di Joma Sport. In teoria, il sodalizio tra il club blucerchiato e il marchio con sede a Portillo de Toledo si sarebbe dovuto interrompere al termine di questa stagione. Ad inizio dicembre però la società di Corte Lambruschini e il brand spagnolo fondato nel 1965 hanno annunciato che la Joma sarà ancora sponsor tecnico dei colori più belli del mondo per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020, con un ulteriore opzione per l'annata successiva.



I tifosi hanno mostrato di gradire da subito le linee fresche e nel contempo eleganti dell'attuale sponsor, e attendono con trepidazione le nuove maglie per la prossima stagione. Nel frattempo, il rapporto tra la Sampdoria e la Joma è cresciuto, fino a coinvolgere le parti ad ampio raggio. Ieri ad esempio alcuni emissari della squadra genovese sono volati sino a Toledo. La Samp ha così potuto assistere in prima persona al processo di sviluppo e produzione del kit d'abbigliamento prodotto dall'azienda nella sua stessa sede. A rivelarlo è stato con un tweet la stessa Joma. E chissà che le due società non abbiano già qualche sorpresa in serbo per il prossimo campionato....