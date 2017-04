Milan Skriniar, rispetto ad inizio stagione, è cresciuto in maniera esponenziale grazie alle sue prestazioni con la maglia della Sampdoria. Ecco perchè il centrale slovacco è molto appetito sul mercato. L'ex Zilina piace in Italia (Juventus e Napoli, si dice anche all'Inter) e pure in Europa, e al momento il suo valore si aggira attorno ai 15 milioni di euro.



I blucerchiati, però, vorrebbero trattenerlo a Genova. Ecco perchè già nei giorni scorsi avrebbero proposto ad uno dei suoi agenti, Karol Csonto, un prolungamento oltre al 2020 con annesso adeguamento del salario. Secondo Il Secolo XIX per il momento il procuratore del calciatore starebbe prendendo tempo. Anche perchè Csonto si sarebbe reso conto che Skriniar potrebbe ritrovarsi al centro di una ricca asta di mercato, in grado di far schizzare alle stelle il suo valore e, di conseguenza, anche il suo ingaggio.