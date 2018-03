“L’abbiamo accolta bene, il richiamo per noi costa poche centinaia di euro, perchè possiamo limitarci ad una somma in proporzione alle nostre azioni, qui stiamo parlando di un’operazione milionaria. Fa piacere che la società, senza remore, chieda a tutti gli azionisti: ora bisogna giocarsi le proprie carte. E’ inevitabile che se i soldi non ci sono, occorrerà trovare nuove soluzioni. Tra due mesi scopriremo la sorte del Milan e quella di Yonghong Li: siamo contenti che la società stia accelerando”.

La redazione di Pianetamilan.it ha intervistato il vice presidente dei piccoli azionisti del Milan, l'avvocato La Scala:“Anche se ogni tanto lo ha fatto con qualche piccolo ritardo, sin qui ha sempre mantenuto i suoi impegni. Rimane un uomo che non ha spiegato bene il progetto che intende sviluppare sul medio-lungo periodo. Gli intenti sono senza dubbio di carattere economico-speculativo, mancano progetto e visione. Nemmeno Elliott ce l’ha, la mia speranza è che a condurre il Milan sia qualcuno con fiducia e visione”.“I movimenti vanno supportati dagli azionisti. Anche Fininvest operava in questo modo, facendo poi prestiti con banche italiane perché aveva i rapporti con quest’ultime. Molte squadre di calcio funzionano così, non hanno equilibrio finanziario, perdono e bruciano cassa. Il bilancio è andato meglio del previsto, adesso arriveremo a giugno e vedremo”.“La squadra ha trovato il parafulmine, le vicende societarie per fortuna impattano poco, c’è un allenatore che è bravo a tenerle lontane. La società non dà riflesso delle difficoltà sui giocatori, stiamo andando come nessuno sperava, addirittura meglio. La vera intuizione è stata trovare Gattuso”.