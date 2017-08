L'operazione Spagna-Italia è ufficialmente partita. Questa mattina il commissario tecnico delle Furie Rosse, Julen Lopetegui, ha diffuso la lista dei convocati per la sfida del 2 aprile al Santiago Bernabeu. Un incrocio fondamentale per la qualificazione al Mondiale di Russia 2018, per cui sono stati chiamati gli "italiani" Suso - alla prima con la nazionale maggiore - e Reina. Ma tra i 26 selezionati dall'ex allenatore del Porto c'è spazio anche per un ritorno a sorpresa: quello di David Villa.



GUAJE AL TOP - A distanza di oltre tre anni dall'ultima presenza al disastroso Mondiale 2014 - e con un curriculum che vanta 59 gol in 97 partite con la Roja - El Guaje ritorna. Merito anche della pessima condizione fisica di Diego Costa, che non si allena da tre mesi e aspetta di trovare una sistemazione. Ma, soprattutto, del grande momento di forma che sta vivendo l'attaccante del New York City, autore di 19 gol in 24 partite di MLS. A differenza dei suoi colleghi che giocano in Europa, il classe '81 è poi già in piena condizione, visto che il campionato statunitense è cominciato lo scorso marzo.



GIOVINCO IGNORATO - Una scelta che fa riflettere, invece, sul diverso trattamento che sta ricevendo Sebastian Giovinco. La Formica Atomica si sta confermando tra i migliori - se non il migliore - calciatori della MLS e sta trascinando, con 19 tra gol e assist in 21 presenze, Toronto al primo posto in classifica della Eastern Conference. Per lui, fino a questo momento, non c'è stato spazio nella Nazionale di Giampiero Ventura. "Gioca in un campionato dove la qualità è relativa e i gol contano poco", aveva dichiarato qualche mese fa il ct. Lo stesso ct che negli ultimi mesi, giustamente, si è lamentato della scarsa condizione fisica con cui gli Azzurri arriveranno a uno scontro decisivo per la qualificazione al Mondiale. E allora, forse, sarebbe il caso di riprendere in considerazione chi la maglia azzurra l'ha già indossata e ora fisicamente è già al massimo della condizione. La Spagna l'ha fatto, l'Italia saprà fare lo stesso?



