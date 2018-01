Branca lo portò in Italia per pochi milioni e dopo 3 stagioni lo lasciò partire verso il Merseyside per 10 milioni di euro più 3 di bonus. In questi giorni è stato pagato 160 milioni di euro dal Barcellona. La storia di Philippe Coutinho genera rammarico di quel che poteva essere ma non è stato, una storia che ricalca quelle già viste, tante volte, in tante squadre. Ma AS, quotidiano spagnolo, nella sua versione online, prende di mira proprio l'Inter, il club che lo scoprì dal Vasco.



Il titolo di AS non lascia dubbi: "L'Inter, un club specializzato nel perde i suo crack". Sul sito si legge: "Qualcuno nella dirigenza dell'Inter starà piegando la testa dopo i 160 milioni di euro pagari dal Barcellona per Coutinho. Solo cinque anni fa, nel mercato invernale 2013, il brasiliano lasciò il club nerazzurro e si trasferì al Liverpool per soli 13 milioni di euro". E in copertina, oltre a Cou, ci sono Roberto Carlos, Dennis Bergkamp, Andrea Pirlo e Ronaldo. Ma il Fenomeno, all'Inter, ha lasciato comunque il segno, vincendo una Coppa Uefa e sfiorando lo scudetto. E' stato sfortunato, vittima degli infortuni. Ronie, con questo gruppo, centra poco.