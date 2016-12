Non c’è pericolo: sarà perché questo Natale ho deciso di passarlo completamente da solo e lontano da tutti, sarà perché questo periodo della mia vita personale e professionale è semplicemente orrendo, non potevo certo cambiare idea.a.Parlo come mangio, dunque molto e male:. E lo è da quattordici anni. Mi sono quasi stupito verificando sul database che la prima edizione fuori dal nostro confine fu giocata nel, a Tripoli, conin tribuna.. Campi improponibili, con buche profonde come voragini e riempite di terra e segatura; aerei in ritardo in arrivo e in partenza; campi di allenamento per la rifinitura degni della seconda categoria italiana; un caldo terrificante a dicembre e un’umidità degna della foresta pluviale. Produzioni televisive al limite del dilettantistico.Qualcuno ricorda la partita ditra, giocata su un campo vergognoso con tanto di cronometro farlocco non in sincronia con quello dell’arbitro?In tanti hanno detto e scritto questa cosa… Mi aggiungo al coro., del quale non avresti bisogno, su un prodotto che infili dove meglio capita – o all’inizio della stagione o poco prima di Natale –. Ci sono decine di stadi nel nostro paese che potrebbero ospitare una partita del genere e che da anni non vedono calcio di alto livello: mi vengono in mente(40mila posti!) così, su due piedi. Ma le soluzioni potrebbero essere molte. Perché riservare agli emiri un trofeo italiano che oltretutto, questa volta, si è rivelato anche frutto di un’eccellente partita di calcio?Non capisco, ma sono tante le cose riguardanti le scelte della Lega che non riesco a capire e forse non capirò mai., sponsorizzato da un colosso del trasporto aereo, che non riusciva a partire perché il suo charter era paralizzato altrove.Faccia una bella cosa la Lega, ma bella davvero: risparmi sui soldi che spreca in stupide promozioni e consulenze e rilanci, a casa nostra, con un calendario sensato e magari addirittura con il presupposto di non guadagnarci. Ma di offrire uno spettacolo dignitoso al pubblico di stadi e tv.