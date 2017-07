, secondo la rivista FourFourTwo. Come tutte le classifiche, comprese Le Classifiche di CM , farà discutere. A partire dal podio:primo,secondo eterzo. E poi(quinto) meglio di(decimo). Fra gli italiani, il migliore è(15esimo). Seguono Giuseppe Meazza, Paolo Maldini, Valentino Mazzola, Paolo Rossi, Gianni Rivera, Gianluigi Buffon, Roberto Baggio, Gaetano Scirea, Dino Zoff, l'oriundo Omar Sivori, Gigi Riva e Giacinto Facchetti. Fra i grandi assenti, ci sono Pirlo, Totti, Del Piero e Tardelli. Fra gli stranieri che sono stati protagonisti in Serie A, entra in classifica per il rotto della cuffia(94°), mentre(ottavo) viene preferito a(12esimo) e(13esimo).1 - Diego Armando Maradona2 - Lionel Messi3 - Pelé4 - Johann Cruyff5 - Cristiano Ronaldo6 - Alfredo Di Stefano7 - Franz Beckenbauer8 - Zinedine Zidane9 - Ferenc Puskas10 - Ronaldo11 - Garrincha12 - Michel Platini13 - Marco van Basten14 - George Best15 - Franco Baresi16 - Zico17 - Gerd Muller18 - Giuseppe Meazza19 - Bobby Charlton20 - Paolo Maldini21 - Romario22 - Lev Yashin23 - Eusebio24 - Ronaldinho25 - Carlos Alberto26 - Valentino Mazzola27 - Bobby Moore28 - Socrates29 - Raymond Copa30 - Lothar Matthaus31 - Juan Manuel Moreno32 - Paolo Rossi33 - Gunter Netzer34 - Stanley Matthews35 - Luis Suarez36 - Paco Gento37 - Ruud Gullit38 - Gianni Rivera39 - Nandor Hidegkuti40 - Kenny Dalglish41 - Gianluigi Buffon42 - Matthias Sindelar43 - Fritz Walter44 - Didì45 - Oleg Blokhin46 - Juan Alberto Schiaffino47 - Rivellino48 - Michael Laudrup49 - Nilton Santos50 - Xavi51 Jairzinho - 52 Roberto Baggio - 53 Gaetano Scirea - 54 Gunnar Nordahl - 55 Dino Zoff - 56 Daniel Passarella - 57 Karl Heinz Rummenigge - 58 Adolfo Pedernera - 59 Andres Iniesta - 60 Kevin Keegan61 Peter Schmeichel - 62 Dixie Dean - 63 Gordon Banks - 64 Joanh Neeeskens - 65 Jimmy Johnstone - 66 Teofilo Cubillas - 67 Florian Albert - 68 Sandro Mazzola - 69 Dennis Bergkamp - 70 Paul Breitner71 John Charles - 72 José Andrade - 73 Omar Sivori - 74 Josef Masopust - 75 Cafu - 76 Dennis Law - 77 Frank Rijkaard - 78 Just Fontaine - 79 Gigi Riva - 80 Thierry Henry81 Dragan Dzajic - 82 Hugo Sanchez - 83 Ryan Giggs - 84 Giacinto Facchetti - 85 Uwe Seeler - 86 Gabriel Batistuta - 87 Javier Zanetti - 88 Allan Simonsen - 89 Hristo Stoichkov - 90 Roberto Carlos91 Sepp Maier - 92 Sandor Kocsis - 93 Philip Lahm - 94 Zlatan Ibrahimovic - 95 Djalma Santos - 96 Obdulio Varela - 97 Neymar - 98 Mario Kempes - 99 Mario Coluna - 100 Gheorghe Hagi