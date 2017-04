Il sito ufficiale della UEFA ha stilato la classifica delle migliori squadre di tutti i tempi in Champions League (cioè dal 1993 ad oggi). Una classifica di rendimento, ottenuta consegnando due punti per ogni vittoria ottenuta nella competizione e un punto per ogni pareggio.



TOP 5 - In questa speciale graduatoria la Juventus in virtù del pareggio ottenuto ieri sera al Camp Nou è salita al quinto posto agganciando l'Arsenal a pari punti a quota 207. Inarrivabile il Real Madrid che guida la classifica con 325 punti e tallonata proprio dal Barcellona fermo a quota 316. Davanti alla Juventus ci sono anche Bayern Monaco (288 punti) e Manchester United (272).

Ecco la top 10 della classifica all time della Champions League e il piazzamento delle altre italiane nella top100

1. Real Madrid CF, 325 punti

2. FC Barcelona, 316 punti

3. FC Bayern Monaco, 288 punti

4. Manchester United FC, 272 punti

5. Arsenal FC, 207 punti

5. Juventus, 207 punti

7. Milan, 197 punti

8. Chelsea, 190 punti

9. Porto, 185 punti

10. Lione, 134 punti



11. Inter, 126 punti

24. Roma, 75 punti

35. Lazio, 45 punti

46. Fiorentina, 30 punti

49. Napoli, 26 punti

85. Parma, 7 punti

98. Udinese, 5 punti