Doppia stangata da parte della Uefa nei confronti di Paris Saint Germain e Marsiglia dopo le gare valide per gli ottavi di finale di Champions ed Europa League.



Il club parigino è stato multato per 43 mila euro con chiusura della curva nord del Parco dei Principi nel corso della prossima sfida di Champions League in seguito al lancio dei fumogeni nel corso della gara contro il Real Madrid. Inibite, invece, le prossime due trasferte europee ai tifosi del Marsiglia, con multa di 30mila euro, in seguito ai tafferugli registratisi contro l’Athletic Bilbao.