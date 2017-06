Emergono nuovi scenari nel "Caso Ronaldo". Il campione portoghese ha espresso la propria volontà di lasciare il Real Madrid in seguito all'accusa di frode fiscale di 14,7 milioni che gli è stata imputata. Ronaldo adesso, se ritenuto poi effettivamente colpevole, potrebbe essere chiamato a pagare una multa da 30 milioni.



LO SCENARIO - Secondo quanto rivela il giornale spagnolo El Mundo, le rivelazioni uscite nei giorni scorsi circa la volontà di Ronaldo di lasciare il Real Madrd sarebbe un tentativo dell'entourage di Ronaldo, guidato da Jorge Mendes, di fare pressione sul presidente della Casablanca Florentino Perez affinchè paghi lui la eventuale multa. Ronaldo infatti non vuole pagare in quanto non è lui in prima persona a gestire la sua situazione finanziaria. Anche i compagni di Ronaldo al Real Madrid non sono rimasti indifferenti alla notizia, vedendo in tutta questa vicenda un tentativo da parte di CR7 di scucire l'ennesimo rinnovo di contratto con un ritocco importante dell'ingaggio. Insomma, una strategia per ottenere ancora più soldi, come rivela Marca, giornale storicamente molto vicino alle vicende dello spogliatoio madridista.



E IL REAL MADRID? - Florentino Perez e il Real Madrid non hanno fatto mancare il proprio supporto al giocatore, esprimendo con un comunicato la loro convinzione circa la non colpevolezza di Ronaldo. Il club però non ha la minima intenzione di pagare la possibile multa al posto di Ronaldo, chiarendo, come riportano fonti vicino alla presidenza, che: "Il nostro appoggio ha dei limiti. Il club non ha intenzione di trattenere nessuno contro la sua volontà. La società desidera che Cristiano rimanga, per ragioni sportive e pubblicitarie; ha bisogno di lui ma non più di quanto il giocatore abbia bisogno del club per continuare a vincere titoli che attraggono gli sponsor". Una vicenda che diventa sempre più intrigata, con il Real Madrid che ha già fatto capire di essere pronta a reinvestire i soldi (tanti) che arriverebbero da una possibile cessione di Ronaldo. PSG e Manchester United intanto stanno alla finestra per capire gli sviluppi.