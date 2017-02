Alexandre Lacazette, attaccante del Lione, ha parlato a Canal+ del suo futuro, che sarà lontano da Lione: ''Penso che sia arrivato il momento giusto per andare via; in estate gli scenari cambieranno e sapremo qualcosa in più. Io voglio progredire e migliorare e voglio un grande club, nel frattempo continuerò a lavorare duro e spero che in questo modo arriveranno le opportunità giuste in estate''.