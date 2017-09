Il trasferimento di Leonardo Bonucci al Milan è stato forse il più discusso dell'intera estate in Serie A. Dopo le prime uscite del difensore della Nazionale con la maglia rossonera, e con la fascia da capitano al braccio, si torna a parlare del suo passaggio da Torino a Milano. A farlo è lady Bonucci, Martina Maccari, intervenuta ai microfoni di "Un giorno da Pecora", trasmissione di Rai Radio 1.



ABITUDINE ALLA FASCIA - "Mio marito capitano del Milan? Non lo nascondo, non ci sono ancora abituata, forse neanche lui lo è . Ha scelto di venire a Milano in assoluta autonomia. Io gli ho fatto semplicemente da spalla, come dovrebbe fare ogni buona moglie".



TUTTI ALLEGRI - "La sua decisione non è stata frutto di un litigio con Max Allegri. In ambito professionale credo sia fondamentale un equilibrio tra tutte le parti. Leonardo ha scelto di andare via in seguito a delle vicissitudini con l'ambiente, ma ora lui è tranquillo e cerca di dare il massimo in questa nuova avventura"..



LORENZO FAN DEL 'GALLO' - "Almeno ora non ci saranno derby in famiglia", scherza la moglie di Bonucci, ironizzando sulla fede granata del figlio Lorenzo, 5 anni, fan sfegatato di Belotti. "Ogni tanto Andrea e Lorenzo si incontrano in centro a Torino".



MESSAGGIO CHIARO - "Ora voglio un regalo". E sull'esultanza tipica del numero 19: "Nella nostra famiglia è un gesto quotidiano. Il significato? Sciacquatevi la bocca".