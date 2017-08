Ieri sera una bimba di pochi mesi stava soffocando nel posto di vacanza dove ci troviamo , ma per fortuna c'era la mia amica @gaialucariello che grazie al suo coraggio e alla conoscenza dell'adeguata manovra e' riuscita a salvarle la vita. Questo lo scrivo per incoraggiare tutti voi a partecipare al corso di disostruzione pediatrica perché basta un attimo a salvare una vita. Sei la nostra eroina Un post condiviso da Michela Quattrociocche (@michelaquattrociocche) in data: 2 Ago 2017 alle ore 04:25 PDT

è già eroe a Roma, almeno sulla sponda biancoceleste, per aver guidato egregiamente lafino al 5° posto finale e al ritorno in Europa League, ma in famiglia non è l'unico a salire agli onori della cronaca. Non c'entra nulla il calcio, la compagna è riuscita in un'impresa certamente più importante:. Tutto è successo pochi giorni fa in spiaggia a Sabaudia, dovesi trovava in vacanza con l'amica Michela Quattrociocche (moglie di Alberto Aquilani): lUn salvataggio decisivo, come confermato anche dai medici secondo cui senza l'aiuto della donna ci sarebbero potute essere conseguenze serie se non drammatiche. E' stata proprio la Quattrociocche a rendere nota la vicenda, con un post su Instagram per celebrare e ringraziare l'amica: "Sei la nostra eroina".