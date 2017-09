Innamorata dell'Italia. Pazza di Napoli e del suo golfo. L'altra metà del cielo di Arkadiusz Milik, Jessica Ziółek è stata fondamentale anche per il recupero dell'attaccante polacco rimasto a lungo fermo per la rottura del legamento crociato del ginocchio.



Bionda, polacca come Milik, fa la modella e indossatrice di professione eppure è riuscita a fare scandalo nelle ultime ore per una foto sul proprio profilo instagram. Jessica è a bordo piscina apparentemente nuda e coperta soltanto da una fetta, mangiata, d'anguria. Una foto che non passa sicuramente inosservata così come lei, nella nostra gallery.