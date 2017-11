Uno Szczesny inaspettato è quello che descrive la moglie Marina Luczenko alla Gazzetta dello Sport: artista e autore di canzoni. Già perché la signora Szczesny è una cantante, usa il nome d'arte MaRina e oggi festeggia l'uscita del suo nuovo album dal titolo “On my way”. “Il disco racconta il viaggio degli ultimi anni. Ho sofferto molto per un serio problema alle corde vocali, sono stata operata nel 2014 e ho dovuto lavorare duro per essere qui. È un disco molto personale: ho lottato per tornare e questo mi ha dato forza”.



CANTAUTORE - E il testo di una delle canzoni è proprio di Wojciech: “Come nasce «I do» del portiere-cantautore? Avevo registrato una melodia per una canzone, gliel’ho mandata chiedendogli un’opinione, come sempre. Due giorni dopo mi ha mandato il testo: non avevo idea che ci stesse provando, è stata una fantastica sorpresa. Lui sa cosa voglio raccontare con la musica e lo ha centrato perfettamente. E' sensibile e ha un animo artistico oltre a un grande gusto per la musica. In campo è fortissimo, ha carattere, ma a casa è buono, sensibile. Mi supporta in ogni modo, come faccio io con lui: è rispetto reciproco perché ci divertiamo entrambi nell’essere molto impegnati. Alla fine, io sono la sua prima fan e viceversa”.



BUFFON - “La convivenza di mio marito con Gigi va benissimo. Wojciech lavora duramente, l’obbiettivo è essere numero 1 quando Gigi si ritirerà. So quanto Wojciech stia imparando dallo stare vicino a una leggenda come lui: deve essere un’esperienza unica. Sono diventati molto amici, si capiscono al volo: in fondo, hanno lo stesso obbiettivo, vincere. E credo che quest’anno ce la faranno"