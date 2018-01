Kevin Trapp è ormai diventato il secondo portiere del Paris Saint Germain, ma i risultati sul campo del club parigino continuano ad incidere sulla sua vita privata. A svelarlo è stata la splendida moglie Izabel Goulart che in un'intervistata concessa allo stilista Matheus Mazzafera su Youtube, ha rivelato particolari scottanti della sua vita di coppia.



"Facciamo sesso almeno quattro o cinque volte a settimana. Se il PSG perde, però, non mi aspetto nulla, nemmeno i tacchi alti e la biancheria sexy aiutano: dopo un risultato negativo non si fa sesso. Dopo una vittoria invece non dormiamo quasi mai".



Beato lui verrebbe da dire ammirando la bellissima Izabel (gallery), dato che gioca nel PSG che in Francia sta dominando il campionato.