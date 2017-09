Dov'è finito il Coco? Erik Lamela è letteralmente scomparso da un anno abbondante. L'infortunio all'anca che ha bloccato l'argentino dallo scorso autunno continua come un incubo per l'ala del Tottenham, la sua ultima gara ufficiale risale addirittura al 25 ottobre 2016 contro il Liverpool. Da allora, Lamela è ai box e non ha preso parte neanche al tour di preparazione negli States con Pochettino e i suoi uomini: il trattamento per l'infortunio non è andato a buon fine in due fasi, adesso c'è la speranza nell'entourage del giocatore di ritrovarlo entro fine settembre o inizio ottobre con il gruppo. Poi, servirà un lavoro atletico per rimettere a posto Lamela; da qui nasce l'esclusione dalla lista Champions degli Spurs.



RIMPIANTO INTER - Peccato, perché il Coco avrebbe potuto vivere un'estate da protagonista anche sul mercato. Walter Sabatini ci avrebbe pensato volentieri per la sua Inter come esterno offensivo, l'uomo giusto al posto giusto non fosse che Lamela si porta dietro questo problema fisico da tanto, troppo tempo. E così il discorso non è potuto decollare, Sabatini non ha potuto ritrovare il suo pallino, un rimpianto per Erik che avrebbe ascoltato volentieri la proposta: "Cedere Lamela mi ha ucciso", Walter dixit. Non ritrovarlo è stato un peccato. Sperando di rivederlo in campo presto, in futuro chissà...