Frank Lampard è stato una bandiera del Chelsea per 13 anni e ne è diventato il capocannoniere all-time con 211 gol. Durante la carriera, come ha confidato a Sky Sports, le offerte dall'estero non sono mancate: "I grandi club spagnoli, Barcellona e Real Madrid, ma anche italiani, soprattutto l'Inter di Mourinho, mi hanno cercato. Personalmente non ho rimpianti, sono contento di essere rimasto al Chelsea".