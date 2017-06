Una settimana difficile, tra nuovi arrivi e proposte sul tavolo. Gianluca Lapadula sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua avventura con il Milan e, ad oggi, non sa dove giocherà la prossima stagione. L'arrivo dal Porto di André Silva per 38 milioni di euro, le voci sulla scelta, da parte del portoghese, della maglia numero 9, le offerte arrivate al suo agente, hanno cambiato gli scenari e tutte le certezze che Lapa si è è costruito in rossonero, in 12 mesi, si stanno sgretolando. L'ipotesi cessione è tutt'altro che scontata, l'attaccante a segno 8 volte in 27 partite di campionato, piace a Brighton ed Everton, che l'hanno chiesto al Milan, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com la Premier League non è una priorità. Se Lapadula sarà messo alla porta (a riguardo non ha ricevuto comunicazioni dal Milan) sceglierà l'opzione migliore, che al momento non è rappresentata dall'Inghilterra.