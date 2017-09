Attraverso Il Secolo XIX, Gianluca Lapadula è tornato a parlare dell'addio al Milan per sposare il progetto tecnico del Genoa. L'ex Pescara non è pentito dell'esperienza rossonera. "Come potrei esserne pentito? È stato un anno che mi ha fatto crescere, tanto. Nessuno mi ha chiesto di andare via, però questo è un anno decisivo per la mia carriera e allora ho deciso di andare dove posso giocare le mie carte al cento per cento", le parole di Lapadula che ha poi proseguito: "Dopo l’anno al Pescara avevo tante offerte ma ho scelto il Genoa. Poi all’ultimo è venuto fuori il Milan, non avrei potuto dire di no. Ma il Genoa ha continuato ad avere grande fiducia in me, il presidente e il mister mi hanno voluto fortissimamente. E sento che il Genoa è il posto giusto".