Nonostante l’arrivo di André Silva e la ricerca di un’altra prima punta (Nikola Kalinic su tutti), Gianluca Lapadula non ne vuole sapere di lasciare il Milan. La società rossonera lavora per regalare un altro attaccante a Vincenzo Montella, ma il guerriero ex Pescara crede ancora di potersi giocare le sue chance in rossonero. Nella scorsa stagione partiva dietro a Carlos Bacca nelle gerarchie, ma nel finale si è conquistato la maglia da titolare grazie al lavoro in partita e soprattutto in allenamento. Montella stima molto Lapadula, ma non può garantirgli lo spazio avuto nella scorsa annata.



REBUS TATTICO - Molto, però, dipenderà anche dal modulo utilizzato dall’allenatore rossonero. Col 4-3-3 ci sarebbe posto per una sola prima punta mentre nel 3-5-2 sarebbero ben due gli attaccanti. Montella già l’anno scorso ha provato a lavorare sul secondo modulo e gli acquisti fin qui effettuati lasciano pensare che possa riproporre il suddetto sistema tattico, che ha fatto le fortune di Antonio Conte nella Juve e nella Nazionale. In questo caso Lapadula partirebbe come terza scelta nelle gerarchie di Montella, alle spalle di André Silva e dell’attaccante che arriverà dal mercato (Kalinic è l’indiziato principale).



LE OFFERTE - Lapadula non teme la concorrenza ed è pronto a restare in rossonero, nonostante abbia ricevuto anche numerose proposte di mercato. Il Brighton lo ha cercato con insistenza, ma l’ex Pescara non vuole lasciare l’Italia. Torino, Atalanta e Genoa si sono già fatte avanti con l’entourage del giocatore e col Milan, ma il duo Fassone-Mirabelli ha chiesto tempo prima di prendere una decisione definitiva sul futuro di Lapadula. Al momento lo stesso attaccante si sente parte integrante del progetto Milan e non ha alcuna intenzione di cercare una nuova sistemazione.



RUOLO ALLA TOMASSON - Nel nuovo Milan cinese Lapadula potrebbe avere un ruolo alla Jon Dahl Tomasson. L’attaccante danese di rado partiva dal 1’, ma riusciva sovente a lasciare lo zampino subentrando a gara in corso. La prima stagione in maglia rossonera di Tomasson fu impreziosita da due trofei: la Coppa Italia e soprattutto la Champions League, competizione in cui segnò 3 gol (nonostante i titolari fossero Shevchenko e Inzaghi). Nell’annata successiva Tomasson vinse lo Scudetto e la Supercoppa europea in rossonero, pur essendo impiegato sempre con scarsa continuità: 12 i gol realizzati in campionato, decisivi per il successo stagionale. Lapadula, con le dovute proporzioni, può ritagliarsi un ruolo simile nel Milan di Montella. La competizione, infatti, è uno stimolo in più per il numero 9 rossonero e non un ostacolo.