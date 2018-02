Secondo quanto riporta la stampa spagnola, è saltata la trattativa tra Las Palmas e Beijing Guoan per il centrocampista classe '89 Jonathan Viera. Il club cinese non ha soddisfatto le richieste del presidente canario Miguel Angel Ramirez, che chiedeva non meno di 30 milioni di euro: "Sedersi al tavolo delle trattative non vuol dire aver trovato un accordo. Io ho il dovere di fare sempre il bene della società". Secondo alcune indiscrezioni, l'allenatore Paco Jemez aveva minacciato le dimissioni in caso di partenza del suo calciatore.