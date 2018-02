Nel corso di una visita fatta ai ragazzi della scuola media Achille Venier di Aiello del Friuli, l’attaccante dell’Udinese, Kevin Lasagna, svela la squadra per cui ha sempre fatto il tifo da bambino e spiega come siano stati necessari tanti sacrifici per raggiungere la Serie A.



“È da quando ho quattro anni che ho tra i piedi un pallone. I miei obiettivi li ho raggiunti grazie alla mia serietà, per inseguire il mio sogno non ho mai avuto problemi ad affrontare delle rinunce. Per chi tifavo prima di approdare in A? L’Inter, che poi è anche stata la prima squadra a cui ho fatto gol”.