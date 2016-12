Intervistato da Il Messaggero, il difensore del Latina Riccardo Brosco ha parlato anche del suo futuro: "Vediamo se ci sono le condizioni per rimanere. Oramai qui c'è la mia famiglia, bisogna però valutare se ci siano le opportunità per restarci. In Serie A già a gennaio? Giuro, non ne so niente: certe indiscrezioni fanno comunque sempre piacere. Se sono qui è perché merito di stare qui, se un giorno dovessi fare il salto di qualità ne sarei contento perché significherebbe che quello che ho fatto in questi anni è stato apprezzato".