Giuseppe Giannini, nuovo responsabile del settore tecnico del Latina, si presenta in conferenza stampa: "Ringrazio il presidente Mancini, è un ruolo che a me piace, stimola e trasmette rabbia che ho dentro. Rabbia significa voglia di dimostrare e mettermi in gioco, sempre e comunque. L'ho sempre fatto ogniqualvolta ho intrapreso avventure e l'ho fatto già da ieri. Non mi piace parlare molto, perché nel calcio contano i fatti e ciò che uno riesce a dimostrare sul campo o nel proprio lavoro. Ringrazio la società e il presidente per l'incarico che mi è stato conferito. Sono importanti i valori, il rispetto, l'umiltà e tutto quello che serve per crescere a livello personale e di società. Sappiamo che c'è qualche problemino, sono stato rassicurato e c'è la massima volontà da parte mia di mettermi a disposizione di tutti. Soltanto facendo squadra si possono ottenere cose importanti. Cercherò in questi mesi di poter valutare quelli che ci sono qui".