Marko Jordan, nuovo attaccante del Latina, si presenta in conferenza stampa: "Sono un attaccante, ho le caratteristiche di fare gol, le mie qualità migliori sono il dribbling e la velocità, non sono un attaccante boa ma più un giocatore di movimento.Zlin? Mi era stato proposto il rinnovo, ma volevo misurarmi con un calcio più tecnico rispetto a quello della Repubblica Ceca. L'ultima partita l'ho giocata il 14 dicembre. Spero di segnare molti gol, sono qui per aiutare la squadra. l calcio italiano è molto più tecnico, il campionato croato può essere semplicemente un punto di partenza per un giocatore. Idolo? Raul".