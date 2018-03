In Argentina è l'uomo del momento. Lautaro Martinez fa parlare di sé, tre gol in Copa Libertadores al debutto contro il Cruzeiro e l'attesa per firmare con l'Inter. Intervistato da TyC Sports, l'attaccante del Racing Avellaneda ha risposto così alle domande sul suo futuro: "La mia promessa è chiara. Fino a giugno rimango al Racing, poi vedremo la decisione migliore da prendere".



INTER - Alle domande su un pre-contratto firmato con l'Inter, Lautaro frena: "No, non ho firmato un pre-contratto con nessun club. Rimango fino a giugno qui poi decido, sapete che ci sono tantissimi club che mi vogliono ma di questo si occupano i miei agenti. Io penso solamente al Racing, gioco in un club importante e do l'anima per questa società; la mia testa è al 100% per il Racing". Dichiarazioni 'di facciata', a quanto ci risulta: Lautaro ha già l'accordo con l'Inter e potrà comunicarlo solo in estate. Come sarà la sua scelta? Martinez prosegue: "Andrò dove sarò protagonista, dove potrò sentirmi a mio agio. Ho sempre fatto quello che sento, ho anche rinnovato aumentando la clausola quando il presidente Blanco ha voluto... il resto si vedrà".



ARGENTINA - Così invece Lautaro risponde sul discorso convocazione in nazionale: "Aspetto con ansia positiva la lista di Sampaoli, mi piacerebbe realizzare il sogno di giocare con l'Argentina. Ma quando mi chiedono se mi dà pressione vedere il ct in tribuna, dico assolutamente di no. Non segnavo da due o tre partite, poi ho fatto tripletta... è tutto relativo. Sono tranquillo, io gioco per vincere e per fare il massimo".