Il traguardo è raggiunto, ci siamo. Lautaro Martinez è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter dal prossimo giugno: in queste ore, il lavoro del vice presidente Javier Zanetti e la missione del ds Piero Ausilio in Argentina (ora rientrato a Milano) hanno prodotto i risultati sperati per l'attaccante classe '97. Accordo raggiunto con il giocatore per un contratto fino al 2023, arriverà all'Inter dal prossimo giugno essendo stato prenotato e bloccato: Lautaro ha scelto i nerazzurri, sorpasso sull'Atlético Madrid che resta sullo sfondo di un'operazione che l'Inter sta chiudendo in ogni dettaglio.



LE CIFRE DELL'AFFARE - La cifra finale che l'Inter sborserà per prendere Martinez sarà 20,2 milioni di euro comprensibi di parte fissa, bonus e 25% di tasse da pagare su questo tipo di trasferimenti. Un acquisto importante in prospettiva, essendo Martinez la promessa migliore del calcio argentino e candidato anche a giocare il Mondiale con la Seleccion di Sampaoli che lo tiene d'occhio. Autore di una tripletta contro l'Huracan proprio sotto gli occhi del ct argentino e di Ausilio stesso, Lautaro ha scelto l'Inter anche per via dei consigli di Diego Milito, segretario del Racing e uomo mercato con cui Zanetti ha naturalmente un rapporto speciale. Canale preferenziale che porterà Lautaro in nerazzurro, ma servirà pazienza per l'ufficialità: l'Inter darà l'annuncio a carte depositate e al momento giusto, senza fretta. Intanto, ha Lautaro Martinez in pugno.