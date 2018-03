Lautaro Martinez, attaccante del Racing Avellaneda, promesso sposto dell'Inter, parla a Telefe Noticias: "Per me è una grande cosa essere cercato da club esteri, dico sempre che sono arrivato qui poco tempo fa in mezzo a giocatori che erano qui magari da 10-11 anni. Poi l'anno dopo sono arrivato in prima squadra, per questo dico che le cose sono successe molto velocemente, ho pensato che tutto quello che è successo fino a lì era impensato. Oggi sfrutto tutto quello che vivo in questo grande club, sento una grande responsabilità verso i tifosi, i dirigenti e i compagni".



SUI MODELLI - "Da quando sono un ragazzino ho sempre ammirato Radamel Falcao, i suoi movimenti, le cose che fa in campo. Per quel che riguarda gli argentini, devo dire che è incredibile la qualità che ha ciascuno di loro, specie quelli che giocano in Europa. Bisogna sempre sfruttare il momento che si vive".



SULLA FAMIGLIA - "Sono cresciuto dentro uno spogliatoio, mio padre era un calciatore, mi portava alle sue partite e agli allenamenti. Ho imparato molto da questo, stavo attento a tutto: nello spogliatoio, in panchina, sul campo. Tutto questo mi ha aiutato". Sulla partecipazione al Mondiale in Russia aggiunge: "Aspettiamo la lista di Jorge Sampaoli, spetterà a lui decidere se convocarmi o meno. Poi ognuno deve dimostrare sul campo di essere all'altezza. Quindi devo continuare a fare il lavoro che sto facendo adesso, per continuare a migliorare e dimostrare cose. Lavoro giorno dopo giorno per migliorare e devo sfruttare l'opportunità di giocare per questo club che è molto grande".