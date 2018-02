Dagli studi di Radio Mitre, ospite dell'emittente argentina, Lautaro Martinez ha parlato anche del suo futuro. L'attaccante del Racing di Avellaneda classe '97 è uno dei migliori gioielli del Sudamerica e l'Inter è al lavoro col vicepresidente Zanetti per bloccarlo in vista di giugno, ci sono anche Real Madrid e Atlético in corsa: "Inter o Atlético? Adesso la mia testa è al Racing e penso totalmente al mio club. Poi la decisione sarà mia: adesso lavorano i miei agenti, raccolgono informazioni, poi sarò io a decidere dove andare".



Da Lautaro, anche un messaggio a Mauro Icardi: "Non ci credo quando vedo che Icardi viene contestato qui in Argentina, lui come Higuain riceve molte critiche ma fa un gol a settimana! Per me è un onore che il ct Sampaoli venga a vedermi, sogno il Mondiale con Messi, ma prima vorrei conoscerlo...".