Andato in gol anche contro l'Estudiantes, prosegue il magic moment di Lautaro Martinez, primo colpo estivo dell'Inter che parlando a Fox Sport ha confermato di essere per ora concentrato solo sul presente: "E' stata una vittoria importantissima, dovevamo vincere perché per ora siamo fuori dalla Copa Libertadores del prossimo anno: avevamo bisogno di punti. Non penso al futuro, continuo a dare il 100% per il Racing, dove ho una responsabilità molto grande. Quando entro in campo cerco di dare sempre il massimo per difendere i colori del club. Non penso ad altro che dare il meglio con questo club. Le ultime partite? Sono tranquillo, mi alleno giorno per giorno per migliorarmi: non posso permettermi di pensare ad altro che non al Racing".