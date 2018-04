Parlando in conferenza stampa, il nuovo attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez ha confermato ancora una volta il proprio futuro ribadendo che difficilmente rimarrà in prestito in Argentina: "Vorrei andare al Mondiale, per me sarebbe fantastico. Per questo motivo devo lavorare sodo - ha detto l'attaccante del Racing -. Per adesso , però, la mia concentrazione è tutta per fare bene qui. La Coppa Libertadores è molto importante per noi, speriamo di poter continuare a vincere. Difficilmente resterò ancora al Racing. Sarà molto importante quello che sceglierà la squadra in vantaggio per avermi (l'Inter, ndr) e, chiaramente, alla fine la decisione finale spetterà a me e sarà la migliore. Al mio sostituto qui al Racing ci penserà Diego Milito".