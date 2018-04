Il nuovo colpo dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato in Argentina in vista della sfida di Coppa Libertadores contro l'Universidad de Chile: "Non sentiamo la pressione, cerchiamo di fare il nostro lavoro, sappiamo di avere molte carte e quando avremo le situazioni per attaccare, ne approfitteremo e staremo nella trequarti avversaria. Cercheremo di contrastare le loro qualità. Dobbiamo essere protagonisti, giochiamo in trasferta, dobbiamo arrivare bene al ritorno ad Avellaneda, che sarà fondamentale".