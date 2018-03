Dopo le voci sul Borussia Dortmund su cui non ci sono riscontri, secondo la stampa argentina c'è anche un caso stipendio per il prossimo acquisto dell'Inter, Lautaro Martinez. Da gennaio infatti ha l'accordo con il Racing per un nuovo ingaggio, ma il club continua a pagare la cifra dello stipendio precedente; per questo Lautaro non è felice.