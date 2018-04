Lautaro Martinez, attaccante argentino del Racing Avellaneda, in estate si trasferirà in Italia per vestire la maglia dell'Inter. Queste le sue parole a TyC Sports: "Quella dell’Inter è stata la proposta che mi ha convinto e affascinato di più. Ho scelto loro anche per l'interesse che hanno mostrato nei miei confronti, che altri club non hanno avuto".



SULLA NAZIONALE - "In Nazionale mi hanno accolto molto bene. In alcuni dettagli si nota la differenza tra il giocatore d'élite europeo con quelli che militano nel nostro campionato. Senti la differenza nel tocco fisico, nei controlli, nei passaggi. Lì poi i campi sono messi meglio e si gioca con più rapidità. Pubalgia? ono rimasto molto sorpreso dal fatto che abbiano inventato la notizia di un mio infortunio. Quando sono tornato dalla Seleccion ho giocato 90 minuti. Non ho mai avuto una pubalgia, se no non avrei mai potuto giocare con l'intensità che chiede Eduardo Coudet. Io mi concentro sul lavoro, poi il calcio è uno sport duro e i dolori muscolari ci sono sempre"