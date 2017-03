Due giocatori in rampa di lancio, forse i più importanti della rosa a disposizione di Andrea Mandorlini. Diego Laxalt e Giovanni Simeone sono i protagonisti positivi di una stagione ricca di alti e bassi in casa Genoa, con Juric prima e con lo stesso allenatore ravennate poi. Due giocatori giovani, il primo classe '93 e il secondo classe '95, che sono destinati, a fine stagione, a lasciare la Liguria per tentare l'esperienza in una grande piazza.



DOPPIO ESAME CON IL MILAN - E proprio contro il Milan nella serata di oggi sia per Simeone che per Laxalt l'esame sarà doppio. I due sono corteggiatissimi sul mercato, tanti sono gli osservatori costantemente presenti sugli spalti per visionarli da vicino e fra i club interessati in vista del prossimo mercato c'è proprio lo stesso Milan.



BUDGET RIDOTTO - Il club rossonero è però alle prese con il mancato closing e, anche in caso di esito positivo si ritroverà a giugno a dover affrontare un mercato a costi contenuti. In quest'ottica gli ottimi rapporti che intercorrono fra Milan e Genoa possono aiutare il già complicato mercato rossonero. Difficile arrivare ad entrambi, data la valutazione di oltre 15 milioni fatta per Laxalt e di 25 per Simeone, ma il Milan può lavorare anche su un pagamento dilazionato nel tempo. Sull'esterno uruguayano c'è una folta concorrenza (piace anche al Chelsea di Antonio Conte) e allora proprio il Cholito potrebbe essere la carta giusta per rilanciare un reparto d'attacco a cui dovrà essere aggiunta una prima punta. Operazioni possibili, che passeranno però anche dal rendimento in campo. Per Laxalt e Simeone l'esame Milan di questa sera sarà doppio.