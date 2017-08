La richiesta è giunta direttamente da Ivan Juric, che scalpita all'idea di portare al Genoa il suo connazionale e compaesano Ivan Strinic.



Secondo il Corriere dello Sport, il club rossoblù avrebbe bussato alle porte del Napoli per ricevere informazioni sull'esterno croato, già ai margini dei progetti tattici di Maurizio Sarri nelle ultime due stagioni e che adesso, con l'arrivo di Mario Rui, vede restingersi ulteriormente le sue possibilità di scendere in campo.



Già in contatto per Emanuele Giaccherini, i due club starebbero studiando la formula migliore per portare l'esterno mancino alla corte di Juric. Sul 30enne di Spalato si starebbe muovendo anche la Fiorentina, che tuttavia lascerebbe strada libera al Grifone nel caso, proprio dai rossoblù, dovesse arrivare l'uruguaiano Diego Laxalt, uno dei principali obiettivi di mercato di Pantaleo Corvino.