La Lazio ha messo nel mirino un elenco di quattro giocatori per sostituire il difensore olandese Stefan de Vrij, che a giugno lascerà il club a parametro zero. Dal Belgio si vocifera dell'interesse per il centrale classe '93 del Bruges Matej Mitrovic, in Portogallo vengono seguiti il classe '92 dello Sporting Braga Ricardo Ferreira (attualmente fermo per infortunio) e il calciatore classe '90 dello Sporting Lisbona Sebastian Coates. Infine, occhi in Spagna e sul Deportivo La Coruna di Seedorf, dove milita il difensore svizzero classe '91 Fabian Schar.