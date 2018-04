La Lazio si gode due giorni di riposo dopo la vittoria ottenuta sulla Sampdoria. Inzaghi ha concesso 48 ore per ricaricare le batterie in vista del prossimo match contro il Torino. Lo staff medico conta di recuperare Parolo, che ha lasciato il campo dopo 15 minuti per un trauma distruttivo all'inguine. Tornerà a disposizione Patric, assente da un paio di settimane per un fastidio muscolare. Contro il Torino tornerà Luis Alberto: lo spagnolo si giocherà il posto con Felipe Anderson. Giovedì scatteranno le prove tattiche.