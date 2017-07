Caicedo tra martedì e mercoledì troverà l'accordo con la sua nuova squadra. Lo rivela Sport.es, che aggiunge che l'attaccante dell'Espanyol avrebbe un paio di offerte da valutare. La Lazio è in prima fila per il giocatore: nelle idee del ds Tare Caicedo dovrebbe sostituire Djordjevic, che non ha molto mercato ma è fuori dai piani societari. Caicedo sarebbe stato stato dispensato dagli allenamenti per evitare infortuni: il suo futuro è lontano da Barcellona, bisognerà capire dove andrà a finire. La Lazio spera, anche se Caicedo non è l'unica pista possibile per rinforzare l'attacco.