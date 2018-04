Lazio a caccia dell'ennesimo, incredibile record di questa stagione. Alla squadra di Inzaghi mancano solo 2 gol per arrivare a quota 300 e siglare l’ennesimo, incredibile, record. Stasera contro il Salisburgo, nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, la squadra biancoceleste può raggiungere il tetto di 300 gol nelle competizioni europee.

RETI IN EUROPA - La prima rete in Europa, come riporta il Corriere dello Sport, l'ha messa a segno Giorgio Chinaglia: anno 1973, la Lazio vinse contro il Sion per 3-0. Adesso tocca ad Immobile e compagni: i pronostici parlano chiaro, proprio l'attaccante ex Siviglia potrebbe centrare il record, anche perché da solo ha segnato il 36% di gol biancocelesti.