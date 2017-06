La Lazio cerca un attaccante titolare da affiancare ad Immobile. L'obiettivo di Inzaghi sarebbe avere due punte, di diverse caratteristiche, in grado di far male agli avversari. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre a Petagna e Muriel, sul taccuino di Tare ci sarebbe anche Pavoletti. Sarebbe in uscita dal Napoli, ma il costo del cartellino rischia di essere proibitivo: a gennaio per portarlo da Sarri la dirigenza partenopea ha speso 18 milioni.



Pavoletti può lasciare il Napoli. Il suo ingaggio da 1,8 milioni di euro netti all'anno fino al 2021 ha bloccato sul nascere le idee di Atalanta e Udinese. Secondo la Gazzetta dello Sport, non è escluso un ritorno dell'attaccante al Genoa.