La Lazio arriva a Kiev, trova il freddo ma non i suoi tifosi. Come riporta il Corriere dello Sport, durante l'ispezione del campo della Dinamo una lieve pioggerella si è subita trasformata in nevischio. Nello stadio dove si giocherà la finale di Champions League non ci sono precedenti favorevoli alle italiane, anzi: Prandelli con la sua Italia ha perso 4-0 la finale degli Europei.



SICUREZZA - Previsti 45 mila spettatori sui 70 mila posti di capienza, ma nessun tifoso della Lazio da Roma. Erano pronti a partire in trecento, tutto fermo, sono rimasti nella capitale. Ragioni di sicurezza: troppo alto il rischio scontri, la situazione in Ucraina è di alta tensione, in Donbass c'è ancora guerriglia contro le truppe filo-russe. Troppo alto il rischio di infiltrazioni a sfondo politico di altre tifoserie, troppo importante la sicurezza in questo momento. Qualche tifoso straniero della Lazio, una cinquantina, potrebbe decidere di entrare allo stadio nel settore ospiti, ma si sta ancora interrogando se ci siano i margini per stare al sicuro. Nel weekend è prevista una nevicata importante, la Lazio, nel frattempo, sarà già a Roma, per il match contro il Bologna. Con i suoi tifosi, stavolta.