I tifosi della Lazio la seguono ovunque. E a San Siro, contro l'Inter, nell'ultima del 2017, non mancheranno. Il popolo biancoceleste vuole chiudere il 2017 al fianco della propria squadra. Milano si prepara ad accogliere almeno 2000 tifosi della Lazio. Entro le prossime 72 ore, secondo il Corriere dello Sport, dalla Capitale partiranno per sostenere la Lazio. “Da tanto non si registrava un numero così alto di biglietti venduti ai romani”, dicono da Milano. Ieri sera ne erano stati staccati 1.750, oggi si conta di arrivare almeno a 2.000. Un carico di entusiasmo ed amore. Che non si esaurisce a Milano: anche contro la Spal, altra trasferta, la prima del 2018, altro pienone. "Quasi sold out il settore ospiti di Ferrara", avevano detto a Lazio Styl Radio. La prevendita è partita solo ieri, ma metà settore sarebbe già polverizzato. La Lazio viaggia a velocità sostenute, in Italia e in Europa, e i suoi tifosi la seguono in lungo e in largo. La seguono ovunque.