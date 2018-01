Lazio in vacanza. Chi ha scelto mete esotiche, chi ha preferito tornare a casa dalla famiglia: i giocatori biancocelesti si godono le meritate vacanze. Con i compiti a casa. Lo staff della Lazio ha fatto una sola richiesta: una sola ora di allenamento al giorno. Il preparatore atletico di Inzaghi, il professor Ripert, ha consegnato ad ogni calciatore una tabella di marcia personalizzata, come riporta il Corriere dello Sport. Lavori di prevenzione, recupero e integrazione, ogni singolo caso analizzato e studiato a puntino. Anche perché al rientro ci sarà un calendario molto impegnativo: il 21 gennaio tocca al Chievo, poi l'Udinese di Oddo, in grande spolvero, e la doppia sfida, tra campionato e Coppa Italia, contro il Milan. Ora è tempo di riposo per la Lazio. Con i compiti a casa, ovviamente.