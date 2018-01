Mariano Andujar nel mirino della Lazio? Questo il pensiero dell'agente del portiere dell'Estudiantes, Gustavo Ghezzi, ai microfoni di LaLazioSiamoNoi: "L'ultima volta che ho sentito la Lazio è stato sei mesi fa. In estate qualcosa si era mosso, non si è andati oltre per problematiche dello stesso club legate ai portieri già in rosa. Da lì in poi non ho più sentito nessuno, con Mariano ci stiamo muovendo anche con il River. In caso di nuova chiamata della Lazio penso rivedremo tutto, Roma sarebbe una meta graditissima per noi. Mariano sarebbe entusiasta di accogliere la Lazio, ma non lì sento più da quest'estate"