Luis Alberto ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Nel mirino del Napoli, l'agente del centrocampista offensivo spagnolo, Alvaro Torres, ne parla a Radio CRC: "Non sono a conoscenza dell'interesse di Sarri perLuis Alberto. Immagino che il calciatore piaccia a tanti allenatori, ma è felice alla Lazio e nei prossimi mesi sarà concentrato solo sulla squadra biancoceleste. Poi, di qualunque cosa se ne potrà parlare in estate. Già a gennaio sono arrivate offerte importanti per Luis Alberto, rifiutate però dalla Lazio e dal giocatore. Il club vuole puntare su di lui anche nel futuro per cui è difficile che si verifichi un trasferimento nella prossima sessione di mercato".