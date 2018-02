Mateja Kezman, agente di Milinkovic Savic, trequartista della Lazio, parla a LaLazioSiamoNoi.it, commentando così i rumors di mercato, che raccontano di un club pronto a investire 200 milioni di euro per il serbo: “Ci sono enormi interessi di grandi club, dalla Spagna, dall’Italia, dall’Inghilterra e della Francia per Sergej. Non voglio parlare di queste cifre ma sono sicuro che Sergej ha il potenziale per essere fra i migliori giocatori in Europa fra qualche anno. Visto quanto detto prima non voglio parlare di un trasferimento fino a fine stagione. La Lazio sta facendo un grande cammino e siamo tutti concentrati su quello".